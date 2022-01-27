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Здоровье27 января 2022 6:58

Во Владимирской области 27 января коронавирус подтвержден у 417 человек

Это абсолютный рекорд за се время пандемии
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 27 января лабораторно подтверждено 417 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Лидерство по количеству заболевших вновь вернул себе Владимир - 95 случаев, 88 случаев в Кольчугинском, 82 - в Гусь-Хрустальном, 45 - в Александровском, 37 - в Юрьев-Польском, 25 - в Ковровском, 11 - в Муромском, 10 - в Судогодском, 8 - в Камешковском, 5- в Радужном, 4- в Гороховецком, 3 - в Вязниковском, по 1 заболевшему в Петушинском, Собинском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 482 случая заболевания (20678 сл. в г. Владимире, 9654 сл. в Муромском, 8480 сл. в Ковровском, 4094 сл. в Петушинском, 4128 сл. в Кольчугинском, 4819 сл. в Александровском, 3711 сл. в Юрьев-Польском, 9707 сл. в Гусь-Хрустальном, 1131 сл. в Судогодском, 2629 сл. в Собинском, 893 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1868 сл. в Камешковском, 1958 сл. в Гороховецком, 2156 сл. в Меленковском, 3784 сл. в Вязниковском, 3472 сл. в Суздальском, 1486 сл. в Селивановском).

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