В Вязниках местный житель вымогал у приятеля деньги, угрожая ему автоматом

В полицию Вязников в середине января обратился 26-летний парень, который рассказал, что стал жертвой вымогателя. Причем в роли последнего оказался его 27-летний знакомый, который, по словам парня, требовал от него 50 тысяч рублей.

Полицейские начали проверку и выяснили, что ситуации предшествовал конфликт. Оказывается, потерпевший в декабре сам обратился к 27-летнему ранее судимому другу, попросив того разобраться с мужчиной, который якобы оказывал его девушке знаки внимания.

Старший молодой человек удивился такой просьбе и отказал приятелю, после чего тот принялся его оскорблять. Таким образом, между молодыми людьми случился конфликт, и старший затаил обиду, после чего решил отомстить оригинальным образом.

Вечером на территории гаражного кооператива 27-летний парень подошел к приятелю с предметом, очень похожим на автомат Калашникова, и потребовал 50 тысяч рублей. Тот испугался и отдал часть требуемой суммы и планшетный компьютер, а остальное пообещал передать через пару дней, а сам обратился к полицейским.

Стражи порядка выяснили, что на самом деле автомат оказался охолощенным, то есть — приведенным в негодное для стрельбы состояние, имеющим лишь светозвуковые эффекты и для поражения живой цели совершенно непригодным. Сам владелец автомата вину отрицать не стал и в своем поступке раскаялся. Тем не менее, теперь парень стал фигурантом уголовного дела по факту вымогательства. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.