В Красной Горбатке один человек спасен на пожаре в многоквартирном доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.52 диспетчерам пожарной охраны поступил сигнал о возгорании райцентре, в доме №77 по улице Северной.

На место ЧП выехали 12 сотрудников Селивановского пожарно-спасательного гарнизона на пяти пожарных машинах. Как выяснилось, в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажки, было полно дыма. Внутрь прошло одно звено газодымозащитников, которые вскоре ликвидировали пожар, общая площадь которого составила 0,5 квадратных метра. В результате сгорела часть находившихся в квартире вещей.

Также во время тушения пожарные спасли одного человека. Им оказался хозяин квартиры 1976 года рождения, который к моменту прибытия пожарных успел надышаться едкого дыма и был без сознания. Пожарные вынесли его на свежий воздух и передали подоспевшим врачам скорой медпомощи. К счастью, никто из людей в огне не погиб и не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожности при курении самого хозяина квартиры.