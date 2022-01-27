Из Владимирской области увеличился экспорт подкарантинной продукции

За 2021 год под контролем управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям было досмотрено 5287 партий продукции, предназначенной для экспорта более чем в 50 стран мира.

Основная часть экспортируемых грузов это лесопродукция: пиломатериалы, деловая древесина, изделия из древесины и прочие лесоматериалы — 160 тысяч кубометров. Это в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года (108 тыс. м.куб). Большинство партий лесоматериалов отгружается из Костромской и Владимирской областей.

Также в 13 стран мира было экспортировано 789 тонн продовольственных грузов. Из Владимирской области проконтролированы поставки муки, круп, свежих кабачков около 600 тонн. Кроме этого, на экспорт отправлено 3250 тонн премиксов, произведенных на предприятии Владимирской области.

Проконтролированы поставки семенного и посадочного материала: из Владимирской области в Армению отправлено 5 тысяч штук саженцев крыжовника, 20 тонн семян пшеницы в Казахстан.

Вся продукция прошла карантинный фитосанитарный досмотр, карантинные организмы не выявлены.