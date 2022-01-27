На пожаре в Коврове погибла женщина

26 января в 22.28 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, д. 5. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из квартиры на 6 этаже 9-этажного дома валил дым. Пожарные сформировали 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара.

Сотрудники МЧС ликвидировали горение имущества и внутренней отделки ванной комнаты на площади 3 квадратных метра. К сожалению, на пожаре погибла женщина 1955 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 23 человека личного состава.

Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.