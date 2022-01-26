Во Владимире четыре школы отправлены на дистанционное обучение

Как сообщает администрация города Владимира, по состоянию на 26 января, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, на дистанционную форму обучения были переведены четыре школы, а именно: №№6, 13, 25 и 36.

Ранее сообщалось, что во Владимире на дистант ушли только два учебных заведения — школа №6 и №36.

Между тем, в мэрии отмечают, что на сегодняшний день все необходимые рекомендации для обучения детей в режиме онлайн уже существуют, так что в случае необходимости на удаленное обучение могут уйти сразу все школы Владимира.