Муромский речной флот к периоду навигации отремонтирует 12 судов

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», на ремонт в подрядную организацию было направлено восемь судов, работающих в акватории Оки в Муроме. Так, в доках находятся земснаряды «Московский-220», «Московский-311», теплоходы «А. Коряков», «Беркут», «Путейский-5», «Путейский-16», «Путейский-15», а также мотозавозня «МЗ-12».

Еще четыре судна речники решили восстановить собственными силами. В частности, на своей базе починят теплоходы «Промерный-7» и «Промерный-8», а также мотозавозни «МЗ-17» и «МЗ-15».

По окончании ремонтов все корабли вернутся в строй и продолжат работы на Оке в период навигации-2022.