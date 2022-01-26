В Муроме управкомпанию наказали за отсутствие ремонта в доме после пожара

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки были установлены два нарушения со стороны управляющей компании ООО «Домуправ» в части содержания жилых домов.

Так, в доме №1 по улице Ковровской сотрудники организации не сделали ремонт после того, как там произошел пожар.

Второе нарушение обнаружилось в доме №1\2 по улице Кленовая, где тот же ООО «Домуправ» не восстановил лестничный пролет пожарной лестницы и не убрал скопившийся за ней строительный мусор. Все это затрудняло доступ к эвакуационному пути.

По результатам проверки директору «Домуправа» было внесено представление, после чего нарушения были устранены. Также один виновный сотрудник был наказан в дисциплинарном порядке.