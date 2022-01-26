Во Владимирской области изменяется расписание ковровского направления

Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», с 7 февраля ряд электропоездов из Владимира до Коврова и обратно будет следовать измененным расписанием.

Так, теперь поезд № 6421 сообщением «Ковров – Владимир» будет отправляться в 20.45, затем следовать через Федулово в 20.50-20.51, платформу 243 км в 20.56, Новки в 20.58, Новки-1 в 20.59-21.00, далее согласно действующего расписания (прибытие в 21.45).

В свою очередь, поезд № 6420 сообщением «Владимир – Ковров» будет отправляться в 19.33, затем проследует так: Владимир 19.35, Автоприбор 19.37-19.38, Боголюбово 19.44, Лемешки 19.48, о.п. 209 км (Выселки) 19.52-19.53, Карякинская 19.55-19.56, Второво 20.01-20.02, Новая жизнь 20.07-20.09, Тереховицы 20.10, Камешково 20.15-20.16, Новки 1 20.19-20.20, Новки 20.21, платформа 243 км 20.23-20.24, Федулово 20.29-20.30, о.п. 253 км 20.33-20.34, Ковров-1 20.37.

Кроме того, по техническим причинам с 7 февраля изменится расписание электропоезда №6021 «Нижний Новгород — Ковров». Теперь он станет отправляться в 16.02, а на конечную станцию прибудет в 19.03.