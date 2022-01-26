В Александрове и Киржаче организовали подпольные азартные игры

Двум жителям Александровского района вынесли приговор. Их признали виновными в организации незаконных азартных игр, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

Установлено, 46-летняя женщина, имеющая опыт в реализации лотерейной продукции и проведением мгновенных лотерей, предложила своему знакомому объединиться с ней для организации незаконной игорной деятельности.

С декабря 2015 года по сентябрь 2019 года обвиняемые в двух помещениях, расположенных в Александрове и Киржаче незаконно организовали и проводили азартные игры, в том числе через интернет. Они получили больше 10,2 миллионов рублей.

Для конспирации игорная деятельность осуществлялась под видом «дилингового центра», что подтверждалось фиктивными заключениями специалистов, агентскими договорами и лицензиями на осуществление брокерской деятельности.

Следователем СК России совместно с сотрудниками УЭБ и ПК регионального УМВД были изъяты документация, свидетельствующая о ведении азартных игр, 8 терминалов и не менее 12 системных блоков с установленным программным обеспечением.

Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательном сроком 2 года, мужчине назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.