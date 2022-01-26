В Александровском районе открыт автоматический пункт весового контроля

Новый пункт весогабаритного контроля, на который водителям не придется специально заезжать, открылся на 128 километре автотрассы «Колокша- Кольчугино — Александров — Верхние Дворики».

Принцип действия пункта прост: система сенсоров и датчиков позволяет измерить ширину, высоту и массу проезжающего грузовика, в том числе по осям. Если будет обнаружен факт нарушения габаритов, материалы автоматически направляются в ГИБДД. Штрафы за нарушение веса и габаритов очень большие — владельцы большегрузов могут раскошелиться на суммы от 150 до 500 тысяч рублей.

Точно такой же пункт весогабаритного контроля, который будет работать в автоматическом режиме, планируется запустить на территории Владимирской области в 2023 году.