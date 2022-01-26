На развитие учреждений культуры Владимирской области выделили около 620 миллионов рублей

В этом году на развитие областных и муниципальных учреждений культуры выделили около 620 миллионов рублей.

На развитие и укрепление материально-технической базы областных учреждений предусмотрено свыше 292 миллионов рублей.

На укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в 12 районах области будет направлено свыше 153,3 млн рублей. В том числе, более 43,6 млн рублей выделено на возведение нового сельского Дома культуры в посёлке Новый Ковровского района.

На модернизацию муниципальных детских музыкальных и детских школ искусств будет направлено около 62,3 млн рублей.

На реконструкцию, капитальный ремонт, техническое оснащение и укрепление материально-техничкой базы муниципальных музеев направят в общей сложности более 21,6 млн рублей.

В 2022 году продолжится работа по созданию модельных муниципальных библиотек. На создание и оснащение трёх библиотек в Коврове, Петушинском и Муромском районах будет направлено 15 млн рублей из федерального бюджета. На укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек региона в течение года будет направлено около 18 млн рублей.

Свыше 55 млн рублей из федерального бюджета направят на создание региональной Школы креативных индустрий на базе областного колледжа культуры и искусства. Школа откроет свои двери 1 сентября.