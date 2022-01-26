За сутки во Владимире привились от коронавируса 920 человек

Появились новые данные о темпах вакцинации во Владимире и Владимирской области.

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 26 января первым компонентом вакцины привиты 170 568 жителей областного центра. Вторым компонентом привились 163 535 владимирцев. Всего за время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 228 602 комплекта доз вакцины. За сутки владимирские медики в общей сложности сделали землякам 920 инъекций вакцины против коронавируса.

Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230 113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 26 января во Владимире привито 74,1% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (70,1%). В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 68% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 61,6%).