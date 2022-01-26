Во Владимире откроется выставка сценических костюмов

29 января в «Княжеских палатах» Дома культуры молодежи откроется экспозиция сценических и бытовых костюмов «Волшебная нить». Автором работ является член Союза художников России, лауреат премии ЦФО в области литературы и искусства, областных премий в области культуры и искусства, известный владимирский художник по костюму и текстильный дизайнер Татьяна Гребнева.

Татьяна Гребнева известна как художник, много лет создававший костюмы для вокально-хореографического ансамбля «Русь». Ей были разработаны и выполнены уникальные монументальные гобелены-задники для оформления концертных программ коллектива. В свой деятельности самобытный автор отталкивается от традиций народного творчества, использует различные текстильные техники.

На открытии экспозиции, которое состоится 29 января в 12.00, зрителей ждет встреча с Татьяной Гребневой, рассказы об истории создания костюмов и уникальный мастер-класс по традиционному ткачеству на ремизных станках. Телефон для записи на мастер-класс: +79004791879.