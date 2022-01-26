В Юрьев-Польском местного жителя обманули при покупке недвижимости

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию обратился 38-летний мужчина из числа местных жителей. Он рассказал, что стал жертвой афериста.

По словам заявителя,в минувшем декабре он искал недвижимость для покупки, и на одном из интернет-сайтов нашел подходящее предложение. Связавшись с продавцом, он оговорил условия сделки, и было решено, что последний оформит все документы, а покупатель за это заплатит.

В результате юрьевпольчанин перевел виртуальному продавцу 15500 рублей, но через некоторое время объявление о продаже с сайта исчезло, а продавец перестал выходить на связь.

В ходе работы оперативникам удалось установить личность «продавца», которым оказался 32-летний житель Московской области. Он был задержан и признался, что действительно совершил аферу. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. На время следствия москвича отпустили под подписку о невыезде.