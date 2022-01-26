Александр Авдеев заявил, что тепловые сети 33 региона находятся в удручающем состоянии

Прямая линия с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым началась с обсуждения коммунальной аварии, произошедшей в центре Мурома, в результате которой в течение трех дней жители полутора тысяч квартир оставались без тепла. Глава региона назвал произошедшее в городе на Оке техногенной катастрофой.

"Сейчас ситуация потихоньку приходит в норму, хотя еще не до конца. Детей мы пока перевели в другие садики. Решаем, что делать с котельной, пока предварительно думаем ее восстановить. Но тут надо заметить, что тепловые сети во Владимирской области вообще находятся в удручающем состоянии. Взять такие города, как Кольчугино, Вязники, Струнино, Карабаново. Там просто аховая ситуация", заявил Александр Авдеев.

По словам главы региона, сейчас в областной администрации разрабатывают трехлетнюю программу по ликвидации ветхового теплового фонда. Понятно, что на ее реализацию нужно будет много денег. Восстанавливать, по словам чиновника, тепловое хозяйство будут за счет как инфраструктурных кредитов, так и за счет средств областного бюджета.