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Происшествия26 января 2022 9:24

В Юрьев-Польском районе задержан пьяный водитель трактора

Оказалось, что тракторист уже не впервые садится за руль в таком виде
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в один из январских дней экипаж ДПС отдела ГИБДД Юрьев-Польского района остановил трактор «Беларусь», за рулем которого находился 55-летний мужчина.

По всем признакам, тракторист был нетрезвым, что и подтвердилось в результате освидетельствования. Как оказалось, мужчина выпил алкоголь перед тем, как отправиться в поездку.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ранее тракториста уже задерживали за поездку в нетрезвом виде, так что в итоге на него было возбуждено уголовное дело по факту повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Расследование уголовного дела продолжается.