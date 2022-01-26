Владимирские гимнасты вошли в состав сборной России

25 января стал известен состав сборной России у мужчин на 2022 год. В него вошли гимнасты: Александр Карцев, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов и Артур Далалоян, который выступает за 33 регион в параллельном зачете.

Артур и Александр вошли в основной состав, Кирилл и Алексей - в резервный.

Напомним. Артур Далалоян - российский гимнаст, чемпион Олимпийских Игр в Токио, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Александр Карцев - абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике, участник Олимпийских Игр в Токио.

Кирилл Прокопьев - победитель Первенства Европы, чемпион Всемирной Универсиады, победитель этапов кубка мира, чемпион России, призер Кубка России.

Алексей Ростов - Мастер спорта, Серебряный призер чемпионатов России, Обладатель Кубка России.