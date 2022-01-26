В Муроме на центральном рынке торговали запрещенной к вылову стерлядью

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки на Центральном рынке Мурома был обнаружен факт продажи одной головы стерляди- ценной рыбы, запрещенной к вылову, и которая обитает в Оке.

Каких-либо документов на стерлядку у бизнесмена не нашлось, так что в итоге рыбу у него изъяли и возбудили дело об административном правонарушении в части реализации продуктов животноводства.

Также в дисциплинарном порядке наказали сотрудника предпринимателя, допустившего продажу ценного вида рыбы.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай, когда на муромском рынке обнаруживается стерлядь. Чаще всего ее добывают браконьерским путем для дальнейшей продажи.