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Происшествия26 января 2022 8:08

В Гороховецком районе ликвидирован пожар в деревенском доме

Происшествие случилось во втором часу ночи 26 января в поселке Галицы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре поступила диспетчерам пожарной части в 01.26. На место ЧП были направлены девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

По прибытии на место оказалось, что внутри дома полно дыма. Пожарные пробрались внутрь и ликвидировали горение, не дав огню распространиться. В итоге выгоревшая площадь составила всего 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.