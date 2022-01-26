В Гороховецком районе ликвидирован пожар в деревенском доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре поступила диспетчерам пожарной части в 01.26. На место ЧП были направлены девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

По прибытии на место оказалось, что внутри дома полно дыма. Пожарные пробрались внутрь и ликвидировали горение, не дав огню распространиться. В итоге выгоревшая площадь составила всего 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.