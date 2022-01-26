Во Владимирской области будут штрафовать автовладельцев, что ставят машины перед мусорными баками

На прямой линии врио губернатора Александра Авдеева, прошедшей 25 января, поговорили на тему вывоза мусора. Глава региона сказал, что сейчас обстановка уже налаживается, но просто так ситуацию с горами мусорных пакетов не оставят.

"Темой мусора уже занимаются в прокуратуре и областной жилищной инспекции. Кроме того, мы уже ведем работу по борьбе с теми автомобилистами, которые паркуют свои машины возле мусорных контейнеров, перегораживая этим проезд коммунальной технике. Их будут штрафовать. Во Владимире, по моим данным, уже более 30 человек оштрафованы были за это нарушение. Прошу других автовладельцев проявить сознательность и не мешать проезду мусоровозов", - сказал глава региона.

Также Александр Авдеев выявил обеспокоенность тем, что часть мусора за время коллапса была рассеяна по земле и сейчас она оказалась погребена под снегом. Весной это может аукнуться лишней работой на субботниках.