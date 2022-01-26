Коллектив Струнинской больницы попросил вывести их их подчинения Александровской ЦРБ

Во время прямой линии Александра Авдеева, состоявшейся 25 января, к врио губернатора обратился коллектив Струнинской больницы и попросил главу региона вывести их из подчинения Александровской ЦРБ.

На это Авдеев ответил, что такие решения нельзя принимать быстро и пообещал, что он лично, а также его заместитель Константин Баранов, отвечающий в том числе за здравоохранения, приедут в Струнино и на месте во всем разберутся.

"К сожалению, Константин Николаевич сейчас на больничном, но как только он выздоровеет, сразу же поедет в Александровский район. Очевидно, что между Струнино и Александровым есть конфликт, но отсюда (из Владимира - Ред.) понять его масштабы сложно", - заявил Александр Авдеев.