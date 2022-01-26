Поликлиники Владимирской области готовятся к взрывному росту заболеваемости Covid-19

В соседних областях поликлиники уже переведены в режим ограниченного оказания плановой медицинской помощи, узких специалистов привлекают к работе в «красных зонах» и к обслуживанию вызовов на дому, сообщает департамент здравоохранения.

Неотложная и экстренная медицинская помощь в поликлиниках становится более доступной, организована доставка льготных лекарственных препаратов на дом.

Для маломобильных граждан поликлиниками осуществляется вакцинация на дому. Поликлиники продолжают выдавать направления на плановую госпитализацию.

Пациенты с критическими заболеваниями – болезнями сердца, почек, нервной и эндокринной систем, на диализе, с опухолевыми заболеваниями – остаются приоритетными группами пациентов для поликлиник и стационаров.