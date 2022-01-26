В Вязниках украденный сенбернар сбежал от своего похитителя

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине января в полицию Вязников обратилась 32-летняя жительница райцентра, рассказавшая, что у нее украли собаку породы сенбернар.

По словам хозяйки, она оставила пса у магазина, привязав поводок-рулетку к фонарному столбу, однако по возвращении не обнаружила ни пса, ни поводка. Ущерб женщина оценила в 25 тысяч рублей.

В тот же день полицейским, изучившим записи с камер видеонаблюдения, удалось установить личность и задержать подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина, житель Вязников. У него же нашли поводок и ошейник собаки.

Сам мужчина отпираться не стал и признался, что действительно украл пса — он увидел его и решил, что тот подойдет для охраны дома, однако попытка отвести сенбернара домой успехом не увенчалась — огромный пес принялся упираться, а потом вовсе выбрался из ошейника и пустился наутек.

Кстати, своего питомца женщина в итоге нашла там же, где и потеряла — собака вернулась к магазину. А неудачливый похититель собаки стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», расследование в настоящее время продолжается. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.