В Суздальском районе сгорел частный дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

25 января в 17.56 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Суздальском районе, селе Барское-Городище, ул. Раковица, д. 13. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожарных вызвали поздно, и на момент прибытия подразделений горела крыша дома. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 64 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.