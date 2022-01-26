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Происшествия26 января 2022 5:49

В Суздальском районе сгорел частный дом

Погибших и пострадавших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

25 января в 17.56 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Суздальском районе, селе Барское-Городище, ул. Раковица, д. 13. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожарных вызвали поздно, и на момент прибытия подразделений горела крыша дома. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 64 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.