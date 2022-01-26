Житель Владимирской области оплатил долг только после ареста кроссовера

На исполнении в отделении судебных приставов Меленковского района находилось производство о взыскании задолженности с местного 37-летнего жителя. Будучи индивидуальным предпринимателем, мужчина накопил долг свыше 1 миллиона рублей перед крупнейшим поставщиком тепловой энергии.

Приставы установили, что за должником зарегистрировано транспортное средство «Рено Дастер», 2017 года выпуска, в отношении которого был вынесен запрет на регистрационные действия.

Так как должник и его имущество по месту регистрации не установлены, автомобиль был объявлен в розыск. Машину нашли в Нижнем Новгороде. На иномарку был наложен арест, а сам автомобиль был доставлен в 33 регион для дальнейшей оценки и реализации.

Чтобы не лишиться кроссовера, уже через несколько дней мужчина погасил задолженность.