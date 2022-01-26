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Общество26 января 2022 5:39

Житель Владимирской области оплатил долг только после ареста кроссовера

Мужчина накопил долг больше 1 миллиона рублей перед поставщиком тепловой энергии
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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На исполнении в отделении судебных приставов Меленковского района находилось производство о взыскании задолженности с местного 37-летнего жителя. Будучи индивидуальным предпринимателем, мужчина накопил долг свыше 1 миллиона рублей перед крупнейшим поставщиком тепловой энергии.

Приставы установили, что за должником зарегистрировано транспортное средство «Рено Дастер», 2017 года выпуска, в отношении которого был вынесен запрет на регистрационные действия.

Так как должник и его имущество по месту регистрации не установлены, автомобиль был объявлен в розыск. Машину нашли в Нижнем Новгороде. На иномарку был наложен арест, а сам автомобиль был доставлен в 33 регион для дальнейшей оценки и реализации.

Чтобы не лишиться кроссовера, уже через несколько дней мужчина погасил задолженность.