Во Владимирской области на закупку льготных лекарств запланировали 1,6 миллиарда рублей

На прямой линии Александра Авдеева, прошедшей 25 января, врио губернатора Владимирской области спросили про то, когда решится вопрос с льготным обеспечением лекарствами. Люди жаловались, что им приходится почти всю первую половину года покупать препараты за свой счет, так как торги на их покупку начинаются не раньше февраля.

"В 2021 году это была действительно системная проблема, однако в этом году, я надеюсь, что мы выведем ее из информационной повестки. Дело в том, что закупка лекарств на первую половину 2022 года началась еще в декабре прошлого года. К февралю мы должны расторговать все вплоть до лета. На это было заложено 800 миллионов рублей. А вторую половину 2022 года мы расторгуем в феврале- марте", заявил глава региона.

Всего на закупку льготных лекарств в областном бюджете заложено 1,6 миллиарда рублей. Это беспрецедентная для региона сумма была определена еще в конце прошлого года при обсуждении бюджета в Заксобрании.