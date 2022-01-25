Во Владимире прививки от коронавируса сделали более 170 тысяч жителей

Как сообщает администрация города Владимира, по состоянию на 25 января во Владимире первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции был введен 17070 жителям. Из них 163113 человек полностью завершили курс вакцинации, уже сделав вторую прививку.

Таким образом, в настоящее время во Владимире привито 73,9 процентов граждан от плана, который составляет 230113 человек, или 80 процентов взрослого населения города. Напомним — всего во Владимире официально живет 287641 взрослый. Кстати, в настоящее время прививку сделало 67,8 процента пожилых граждан.

Всего с начала эпидемии в областной центр поступило 214302 доз вакцины от коронавируса.