Власти Владимира указали регоператору, что тот плохо вывозит мусор

Как сообщает администрация города Владимира, 25 января сотрудники мэрии отправились в разные уголки областного центра, где действительно обнаружили, что ООО «Биотехнологии», ссылаясь на снежные завалы, не вывозит отходы из совершенно чистых дворов. В частности, новые мусорные кучи градоначальники зафиксировали на улицах Ставровской у дома №1, на Нижней Дуброве, 24, на Тихонравова, 8, на Балакирева, 28 и на Сурикова 10-а. Это далеко не полный список адресов.

Управляющим компаниям, которые допускали плохую уборку дворов, в мэрии пригрозили штрафами, а вот «Биотехнологии» отделались легким испугом — по сообщению самой мэрии, им всего лишь направили акты о переполненных контейнерах там, где проезд свободен.

«Жители рассчитывают, что мусорный оператор, видимо, дорожит своей профессиональной репутацией и найдет возможность объясниться, а еще лучше - предложить своим клиентам перерасчет тарифа в связи с нарушением графика вывоза мусора и объемом реально оказанных услуг», - резюмируют в горадминистрации.

Сам регоператор уже заявил, что перерасчет делать не планирует, так как мусор «все равно вывозится», пусть и с задержками. По крайней мере, на пересмотр суммы претендовать смогут далеко не все.

В заключение, мэрия выражает надежду, что регоператор будет работать «ответственнее».