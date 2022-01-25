В двух селах Юрьев-Польского района отсутствуют площадки для сбора мусора

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной прокуратурой Юрьев-Польского района проверки установлено, что в муниципальном образовании Красносельское еще в мае 2019 года утвержден реестр площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

Согласно реестру, три площадки должны быть расположены в селе Кумино, а также одна площадка в селе Елох. Вдобавок, такие же места сбора обязаны появиться возле кладбищ обоих сел.

Тем не менее, до настоящего времени площадки отсутствуют, что не позволяет регоператору установить в Кумино и Елохе контейнеры для выброса мусора. После проведенной проверки прокуратура вносила в администрацию Красноселького представление, но нарушения до настоящего времени так и не устранили.

В связи с этим прокуроры обратились в суд с иском, в котором требуют обязать поселковые власти оборудовать места для сбора мусора по всем правилам. В настоящее время иск находится на рассмотрении.