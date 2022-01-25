Владимирские управляющие компании оштрафовали на 750 тысяч рублей за плохую уборку снега

Мэрия Владимира продолжает усиленно защищать муниципальный Центр управления городскими дорогами и винить в плохой уборке снега управляющие компании, собственников зданий, ТСЖ и ЖСК.

В качестве доказательства их плохой работы мэрией приведены цифры, появившиеся в результате двух очередных заседаний городской административной комиссии, состоявшихся на прошлой неделе.

"Было рассмотрено 110 протоколов об административных правонарушениях в отношении управляющих организаций и собственников зданий за некачественную уборку снега, несвоевременную очистку кровель зданий, ненадлежащее санитарное состояние территорий многоквартирных домов. Общая сумма наложенных штрафов составила 750 тысяч рублей", заявили в администрации города Владимира.

Напомним, что по областному закону "Об административных правонарушениях" за плохую уборку снега могут штрафовать: граждан в размере от 800 до 3 000 рублей, должностных лиц — от 5 000 до 20 000 рублей; юридических лиц — от 10 000 до 50 000 руб. Повторное наказание увеличивает сумму штрафов.