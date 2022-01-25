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Общество25 января 2022 13:15

Ковровское сельхозпредприятие оштрафовали за свалки на своих землях

Нарушения вскрылись в ходе проверки, проведенной региональным Россельхознадзором
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях из Ковровского городского суда поступили документы, согласно которым СПК «Ковровский» оштрафовано на 200 тысяч рублей.

Ранее постановление вынесло именно надзорное сельхозведомство, однако СПК оспаривало штраф в судебном порядке, но оно было оставлено без изменения.

Поводом к наказанию стали результаты проведенной в июне минувшего года проверки, в ходе которой обнаружилось, что на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих СПК, растут сорняки, кустарники и деревья. Более того, тут же обнаружено пять свалок на общей площади 691 квадратный метр.

Таким образом, штраф платить все равно придется.