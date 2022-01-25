В Суздале ветврач нарушил правила оформления документов на свиной жир

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях вступило в силу постановление, согласно которому назначен штраф в отношении Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Само нарушение произошло еще в октябре 2020 года, когда ветеринар районной СББЖ оформил производственный сертификат на 1600 килограммов замороженного свиного жра-сырца. Как выяснилось, сырец производился в период с 8 августа по 10 сентября 2020 года, и часть свинины еще до окончания производства оказалась просроченной.

Однако из документов, оформленных ветврачом, оказалось невозможно установить, какая именно партия продуктов оказалась из свежей свинины, а какая из просроченной, причем сам сертификат был выписан только через месяц после окончания производства.

Иными словами, вся партия оказалась непригодна к употреблению. В итоге на СББЖ возбудили дело об административном правонарушении, которое закончилось штрафом, но ветстанция не согласилась, и обжаловала его в Арбитражном суде Владимирской области.

На днях Арбитражный суд отказал врачам в отмене постановления, оставив его без изменения.