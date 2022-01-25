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Здоровье25 января 2022 12:03

Во Владимирской области приостановили диспансеризацию и оказание плановой помощи

Помощь будут оказывать частные клиники, стоматология и женские консультации
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление о том, чтобы с 26 января приостановить на неопределенный срок профилактические медосмотры и диспансеризация работающих и неработающих граждан, а также студентов-очников и детей.

Департаменту здравоохранения и руководителям медицинских организаций всех форм собственности Роспотребнадзор рекомендует ввести временный запрет на плановую амбулаторную помощь взрослому населению. Исключение составляют только пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью.

Оказывать плановую помощь могут частные клиники, стоматологии, женские консультации и медицинские учреждения, проводящие профилактические осмотры.