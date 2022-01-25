В Коврове новостройку не оборудовали для удобства инвалидов-колясочников

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в третьем квартале 2019 года компания «СЗ Стройтекс» ввела в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Ватутина. Однако при строительстве застройщики не выполнили работы по адаптации входа в первый подъезд для инвалидов-колясочников. Также там отсутствует поручень для поддержки на уровне руки при движении.

По итогам проверки прокуратура внесла строителям представление. По итогам его рассмотрения нарушения были устранены, а провинившийся сотрудник понес дисциплинарное наказание.