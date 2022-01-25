Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 11:23

В Коврове новостройку не оборудовали для удобства инвалидов-колясочников

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в третьем квартале 2019 года компания «СЗ Стройтекс» ввела в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Ватутина. Однако при строительстве застройщики не выполнили работы по адаптации входа в первый подъезд для инвалидов-колясочников. Также там отсутствует поручень для поддержки на уровне руки при движении.

По итогам проверки прокуратура внесла строителям представление. По итогам его рассмотрения нарушения были устранены, а провинившийся сотрудник понес дисциплинарное наказание.