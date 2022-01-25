Все школы в Гусь-Хрустальном переведены на дистанционное обучение

На фоне рекордного роста заболеваемости коронавирусом, Гусь-Хрустальный стал первым городом во Владимирской области, где на дистанционное обучение переводятся все школы, сообщает ВГУСЕ.РУ. Дистанционное обучение продлится до 2 февраля.

25 января в Гусь-Хрустальном - 49 новых случаев заражения коронавирусом, это средний показатель. Но это больше, чем во Владимире, Ковровском, Юрьев-Польском, Муромском районах.

По информации источников газеты "Афиша", эти решительные меры принял муниципальный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, на вчерашний день во Владимире на дистанционную форму обучения в целом переведены 148 классов и две школы - № 6 и № 36.