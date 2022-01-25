В Гусь-Хрустальном предприниматель срубил деревья на 470 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении коммерсанта, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Как сообщает СУ СКР по Владимирской области, днем 8 ноября 2021 года недалеко от села Цикуль Гусь-Хрустального района мужчина, используя бензопилу, незаконно срубил 12 сосен и 1 березу. Срубленные деревья он распилил на бревна длинной около 6 метров для дальнейшей транспортировки к себе на пилораму.

«Курловскому лесничеству» нанесен ущерб на общую сумму более 470 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела для возмещения причиненного имущественного ущерба следователем СК России наложен арест на земельный участок, трактор и автомобиль обвиняемого на сумму более 550 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения по существу.