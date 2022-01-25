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Происшествия25 января 2022 9:45

Жительница Суздальского района задушила родного дядю

Ее приговорили к 9,5 годам колонии
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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39-летняя жительница Суздальского района признана виновной в убийстве.

По версии следствия, 14 августа 2020 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения на фоне длительных личных неприязненных отношений задушила 54-летнего родного дядю. Родственники проживали в квартире вместе и постоянно конфликтовали на бытовой почве.

Примечательно, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью тому же потерпевшему. Вину в совершенном преступлении женщина отрицала как на стадии следствия, так и входе рассмотрения уголовного дела в суде.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления на основании вердикта коллегии присяжных суд приговорил жительницу Суздальского района к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.