Во Владимирскую область с нарушениями ввезли 27 тонн кукурузы

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в декабре минувшего года сотрудникам ведомства поступила информация о том, что на одно из предприятий Юрьев-Польского района поступила партия фуражной кукурузы из Воронежской области общим весом 27 тонн.

При этом на нее был выдан карантинный сертификат, но получатель груза его не погасил в течение дня с момента доставки, что является нарушением, так как зерно кукурузы может содержать многих опасных вредителей и является продукцией высокого риска.

В результате предприятие оштрафовали на 5000 рублей. Штраф в итоге обжаловать не стали.