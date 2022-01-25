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Общество25 января 2022 9:29

Во Владимирскую область с нарушениями ввезли 27 тонн кукурузы

Нарушение обнаружили сотрудники регионального Россельхознадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в декабре минувшего года сотрудникам ведомства поступила информация о том, что на одно из предприятий Юрьев-Польского района поступила партия фуражной кукурузы из Воронежской области общим весом 27 тонн.

При этом на нее был выдан карантинный сертификат, но получатель груза его не погасил в течение дня с момента доставки, что является нарушением, так как зерно кукурузы может содержать многих опасных вредителей и является продукцией высокого риска.

В результате предприятие оштрафовали на 5000 рублей. Штраф в итоге обжаловать не стали.