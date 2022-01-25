В Суздальском районе пройдет Кубок России по ловле на мормышку со льда

С 4 по 7 февраля на Глазовском водохранилище, расположенном в Суздальском районе, состоится Кубок России по ловле на мормышку со льда.

Владимирская область впервые проводит у себя спортивные соревнования по рыбной ловле такого уровня. Официальная площадка мероприятия – Арт-отель «Николаевский посад».

На Кубок съезжаются лучшие спортсмены со всей страны. География участников – от Санкт-Петербурга до Республики Бурятия. Соревнования проходят в мужском и женском зачетах.

На сегодня для участия в Кубке зарегистрировано 30 мужских команд (по 5 человек в команде) и 24 участницы женских соревнований. Женщины выступают только в личном зачете, мужчины - как в личном, так и в командном зачетах. Победители соревнований получают звание Мастер спорта России и становятся претендентами на участие в Чемпионате Мира по ловле но мормышку со льда.

Владимирская область на данных соревнованиях будет представлена четырьмя командами, в составе которых есть кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, а также чемпион мира в командном зачете по ловле на мормышку со льда.

Во время соревнований в соцсетях будет вестись онлайн трансляция с главных событий – открытие Кубка, жеребьевка, ловля, взвешивание результатов, подведение итогов, награждение победителей.