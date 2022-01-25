Владимирцы вернулись с наградами с соревнований по полиатлону

С 20 по 23 января в Сасово прошел 2-й этап Кубка России по полиатлону, а также Первенство ЦФО по полиатлону. В соревнованиях участвовало более 100 человек из 10 субъектов РФ.

Команда Владимирской области заняла 1 место 2-го этапа Кубка России по полиатлону и 1 место Первенства ЦФО по полиатлону среди субъектов РФ.

На 2-м этапе Кубка России по полиатлону результативно выступили спортсмены:

1 место – Анастасия Суконкина, 3 место – Николай Маклаков (лучший результат по подтягиваниям - 50 раз), 3 место - Юлия Яшунькина. На Первенстве ЦФО по полиатлону призовые места заняли: София Карпова (97 очков из 100 возможных – абсолютный результат по стрельбе среди всех участников соревнований) - 2 место, Матвей Соколов - 1 место, Тимофей Климов - 2 место, Егор Черных - 1 место, Екатерина Лапшакова - 2 место, Даниил Калмыков – 2 место, Арина Константинова – 3 место.