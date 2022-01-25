На пожаре во Владимире эвакуировали 16 человек

25 января в 1.45 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Владимир, проспект Ленина, д. 19. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарных подразделений был виден дым из квартиры. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена ГДЗС для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества квартиры на площади 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Было эвакуировано 16 человек, в том числе двое детей. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 24 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.