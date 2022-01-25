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Общество25 января 2022 7:51

Во Владимирской области единый номер 122 по вопросам Covid-19 хотят сделать круглосуточным

А пока лишь переводят его на усиленный режим работы
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев поручил усилить работу службы звонков единого номера 122. Такое решение принято в связи с увеличением числа заболеваемости коронавирусом.

Сейчас многоканальный колл-центр работает в 12-часовом режиме с 8 до 20 часов, после чего обращения граждан принимаются автоответчиком и отрабатываются утром следующего дня. По оценке регионального медицинского информационно-аналитического центра, более половины звонков от жителей области составляют просьбы о записи к специалисту или вызове врача на дом. Поэтому планируется сделать службу 122 круглосуточной. Однако это еще надо сделать, а пока службу усилили новыми сотрудниками.

Как сообщили в "белом доме", с 21 января дополнительно введено ещё 4 оборудованных рабочих места для операторов, штат сотрудников усилили 23 студента Владимирского базового медицинского колледжа. Александр Авдеев поручил увеличить количество сотрудников колл-центра за счет волонтеров.