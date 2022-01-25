Во Владимире подпольный «банк» незаконно обналичил 80 миллионов рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники управления экономической безопасности обнаружили и обезвредили группу граждан, занимавшихся подпольными банковскими операциями, помогая фирмам и предпринимателям обналичивать деньги.

По версии следствия, организатором стал 49-летний житель Владимира, который привлек к своему бизнесу еще четверых, включая 48-летнюю жену и 26-летнего сына. За процент от обналичиваемых сумм они проводили незаконные банковские транзакции.

Всего с 2018 по 2021 год им удалось обналичить 80 миллионов рублей, при этом получить 9 миллионов дохода.

В офисе, где располагался подпольный «банк», полицейские при поддержке Росгвардии провели обыски и изъяли бухгалтерские документы, оформленные на родственников и подставных людей, а также обнаружили расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций и предпринимателей, на самом деле являющихся подставными фирмами.

Двое членом группы находятся за решеткой, 31-летнюю даму, помогавшую вести бухгалтерию, отпустили на время следствия под подписку о невыезде, 44-летний мужчина, помогавший искать клиентов, получил до суда запрет на совершение определенных действий.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей продолжается.