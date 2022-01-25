В Гусь-Хрустальном с предприятия украли более 100 килограммов металла

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту «Кражи». Преступление инкриминируют 32 и 42-летним гусевчанам.

По версии следствия, в минувшем июле мужчины пробрались на территорию цеха местной организации, откуда стащили металлические и металлопластиковые трубы, бак, ванную и металлическую конструкцию весом в 100 килограммов.

После этого украденное они отнесли в пункт приема металлов, а полученные деньги потратили. В ходе оперативных мероприятий оба гусевчанина были задержаны, свою вину они признали.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно было направлено с утвержденным обвинительным заключением.