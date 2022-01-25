Каждый десятый студент во Владимирской области хочет работать менеджером по продажам

Служба исследований hh.ru проанализировала резюме студентов из Владимирской области и выяснила, кем и за сколько они хотят работать прямо сейчас.

При анализе учитывались резюме соискателей 18-24 лет с незаконченным высшим образованием. Всего в России на них сегодня приходится 8% от всех резюме, во Владимирской области – 6,1% от общего числа резюме в регионе, это 50 место в стране.

Владимирские студенты, которые находятся в поисках работы, чаще всего открывают резюме менеджеров по продажам и по работе с клиентами – это 12,7% от студенческих резюме. На втором месте по популярности профессия администратора (8,3%), на третьем – программиста (5,4%), на четвертом – курьера (5,1%), а на пятом – кредитного специалиста (4,5%).

В целом предпочтения студентов Владимирской области не отличаются от общероссийских. Так, 8,7% российских студентов ищут работу менеджерами по продажам, 7,1% - администраторами, 5,8% - программистами, 4,1% - курьерами, 4% - продавцами.