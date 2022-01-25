В Муроме началось возведение пилонов нового автомобильного моста через Оку

Как сообщает ГК «Автодор», в настоящее время на месте будущего моста через Оку началось возведение двух пилонов, высота каждого из которых составит 80 метров. Мост будет находиться неподалеку от своего «старшего брата», открытого в 2009 году, также имеющего пилоны.

На том пилоне, который расположится в русле Оки, подходят к завершению работы по устройству свайного основания под фундамент. Сразу после этого строители приступят к работе по его возведению.

Второй пилон воздвигается на берегу со стороны Владимирской области, его высота достигает уже 8 метров.

Кроме того, в пойменной части с владимирской стороны специалисты успели смонтировать 300 тонн металлических пролетов.

В активную фазу строительство моста и всей дороги войдет с приходом весны. В настоящее время на протяжении будущего автобана строители накапливают материалы.