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Здоровье25 января 2022 6:50

Во Владимирской области 25 января коронавирус подтвержден у 370 человек

Это рекорд за все время пандемии
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 25 января лабораторно подтверждено 370 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Впервые за все время пандемии лидером по заболеваемости стал Александровский район - 83 случая, 60 - в Кольчугинском районе, 49 - в Гусь-Хрустальном, 40 - во Владимире, 37 - в Юрьев-Польском, 30 - в Ковровском, 29 - в Вязниковском, 20 - в Муромском, 9 - в Камешковском, 7 - в Гороховецком, по 3 - в Судогодском и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 86 669 случаев заболевания (20513 сл. в г. Владимире, 9628 сл. в Муромском, 8407 сл. в Ковровском, 4094 сл. в Петушинском, 3980 сл. в Кольчугинском, 4741 сл. в Александровском, 3644 сл. в Юрьев-Польском, 9550 сл. в Гусь-Хрустальном, 1113 сл. в Судогодском, 2628 сл. в Собинском, 881 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1855 сл. в Камешковском, 1944 сл. в Гороховецком, 2154 сл. в Меленковском, 3748 сл. в Вязниковском, 3470 сл. в Суздальском, 1486 сл. в Селивановском).