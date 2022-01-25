Во Владимирской области 25 января коронавирус подтвержден у 370 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 25 января лабораторно подтверждено 370 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Впервые за все время пандемии лидером по заболеваемости стал Александровский район - 83 случая, 60 - в Кольчугинском районе, 49 - в Гусь-Хрустальном, 40 - во Владимире, 37 - в Юрьев-Польском, 30 - в Ковровском, 29 - в Вязниковском, 20 - в Муромском, 9 - в Камешковском, 7 - в Гороховецком, по 3 - в Судогодском и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 86 669 случаев заболевания (20513 сл. в г. Владимире, 9628 сл. в Муромском, 8407 сл. в Ковровском, 4094 сл. в Петушинском, 3980 сл. в Кольчугинском, 4741 сл. в Александровском, 3644 сл. в Юрьев-Польском, 9550 сл. в Гусь-Хрустальном, 1113 сл. в Судогодском, 2628 сл. в Собинском, 881 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1855 сл. в Камешковском, 1944 сл. в Гороховецком, 2154 сл. в Меленковском, 3748 сл. в Вязниковском, 3470 сл. в Суздальском, 1486 сл. в Селивановском).