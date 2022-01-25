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Общество25 января 2022 6:13

В Муроме тепло в дома дали лишь благодаря временной схеме теплоснабжения

Ремонтные работы на месте обрушения котельной котельной продолжаются
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Третьи сутки ведутся работы по восстановлению теплоснабжения в Муроме. Напомним, утром 23 января во дворе домов по улицам Московская, 47 и Артема, 1-а из-за ветхости стены произошло обрушение кровли местной котельной. Из-за этого без тепла остались более полутора тысяч человек.

И вот пресс-служба "Владимиртеплогаза" сообщила самые последние данные по ситуации в Муроме. На семь часов утра 25 января все дома без исключения получают тепло уже несколько часов и прогреваются.

"Временная схема была запущена накануне вечером. Систему заполняли осторожно, чтобы исключить любые эксцессы. Две новых сети от работающих котельных обеспечивают температуру теплоносителя в 60-65 градусов. В ближайшее время схема будет усилена за счёт передвижной блочно-модульной котельной, её мощности позволят поднять температуру. Временная схема теплоснабжения состоит из двух построенных вчера участков сетей: один ведёт от котельной ЦТП (улица Воровского), второй от котельной ЦРБ (улица Войкова)", сообщают в компании.