За последние пять лет во Владимирской области число студентов уменьшилось на 2,6 тысяч человек

25 января - День российского студенчества. Владимирстат подготовил статистику к этой дате. За последние пять лет (с 2017 по 2021 учебные годы) численность студентов в высших учебных заведениях Владимирской области ежегодно снижалась - с 27,2 тысяч до 24,6 тысяч человек.

Среди причин можно назвать небольшое число ВУЗов в нашей области (3 самостоятельных и 6 филиалов самостоятельных высших учебных заведений), а также возможности ЕГЭ, упростившие поступление в престижные учебные заведения столицы и других субъектов нашей страны.

При этом все больше ребят желают начинать трудовые биографии с освоения профессии в рамках среднего профессионального образования – это специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Специалистов данного уровня образования в нашей области готовили 35 образовательных организации, 2 самостоятельных ВУЗа и 4 филиала самостоятельных ВУЗов.